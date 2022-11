Pénurie d'iPhone 14 Pro : un début de crise chez Apple ?

Une diminution de 20% de la production d'iPhone

considérablement inférieures

très affecté

En effet, ces dernières seraientau consensus du marché, et ce, en raison des manifestations salariales au niveau de l'usine de Foxconn. L'analyste a en effet déclaré que le site de Zhengzhou a étépar les mouvements de protestation, ce qui aApparemment, les chiffres sont plutôt mauvais.. Apparemment, Apple aurait réorganisé ses commandes. Ainsi Pegatron et Luxshare auraient chacun obtenu environ 10 % des commandes d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de Foxconn, mais les expéditions de masse ne seraient pas prêtes, au plus tôt, avant la fin décembre.En raison de ces retards d'expédition et du climat de récession, Ming-Chi Kuo soulève un autre effet! Il reste à savoir si ces nombreux clients qui auraient acheté un iPhone 14 Pro, achèteraient un autre iPhone ou passeraient carrément à la concurrence.