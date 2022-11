France : des coupures d'internet et de téléphone à venir pour cet hiver ?

une position pessimiste d’orange

sans électricité, pas de télécoms

que nos concitoyens ne découvrent que les réseaux télécoms dépendent de l'électricité

Si les services mobiles sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux numéros d'urgence

communications téléphoniques et internet seront coupés en cas de délestage

pourrait y avoir des situations dans lesquelles il y a de l'électricité, mais pas de réseau mobile, ou le contraire, si l'habitation et l'antenne ne sont pas dans la même zone

par plaques

l'alimentation électrique des antennes mobile, entre autres équipements, pourrait être coupée cet hiver

mesures de préparation et de gestion de crise lors de la survenue d'une mesure nationale de délestage électrique programmé

devrait être moins perturbé

C'est en effet la- qui rappelle -non sans enfoncer une porte ouverte que. Il faut en effet reconnaître qu'avec le retour du froid (), la question des délestages d'électricité revient bien évidemment sur la table.Cette dernière se veut très claire -voire alarmiste- dans ses propos, craignant -dans le cas d'un hiver rigoureux-précise-t-elle à la Commission des affaires économiques du Sénat, avant de surenchérir :. Il sera alorsde passer un coups de fil ou même, de contacter les numéros d'urgence -comme cela a été relevé dans les médias ces derniers jours. Malgré tout, de telles coupures seraient bien évidemmentet(une ou deux heures, plutôt la nuit), mais bien réelles.Christel Heydemann passe même en revue tous scénarios pouvant se retrouver dans un même logement où il. En effet, les coupures ciblées par Enedis pourraient se faire, ne tenant pas compte des particularités de chaque foyer.À noter cependant que si les sites des opérateurs mobiles sont jugés critiques et donc prioritaires, il en va autrement des sites mobiles, soit les fameuses antennes relais. Aussi, en cas de besoin,En outre, on apprend ce soir qu'Élisabeth Borne va adresser uneaux préfets énumérant les, autrement dit les mesures à adopter en cas de coupure d'électricité cet hiver, en raison de la crise énergétique. A priori, ce texte confirmerait également que tous les services de secours seraient injoignables durant un délestage, à l'exception du 112 qui