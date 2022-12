Tim Cook / Elon Musk : Apple ne retirera pas Twitter de l'App Store

Tim Cook

Tim a été clair, Apple n'a jamais considéré la chose !

Le point sur Twitter

En effet, si le premier a servi de guide touristique au second, les deux hommes se sont tout de même entretenus sur les sujets du jour -enfin! En effet, dans la nuit, le bouillant homme d'affaires (faut-il préciser lequel des deux...) a tweeté un message rassurant pour les utilisateurs, les financiers (surtout), et l'ensemble des acteurs voyant d'un très mauvaise œil un possible retrait des magasins d'application.Employant des mots choisis digne d'un chargé de relations publiques,(même certains pourraient estimer qu'il est lui-même la source de ce dernier, d'autres pourraient être totalement perdus dans les rebondissements).n :Selon certaines rumeurs, il chercherait à éviter un achat intégré à l’app iOS (et Android) afin de ne pas payer la fameuse commission des 30%, imposée par les clauses de l’App Store. Mais cela serait une très mauvaise idée au vu des nouvelles relations avec Apple...De même, les deux hommes ont du aborder la question des budgets publicitaires sur Twitter, qui auraient été suspendus ces derniers temps. Pour rappel , ces derniers se montent à environ 131 600 dollars en publicités Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 dollars entre le 16 et le 22 octobre, la semaine précédant la conclusion de l'accord... Soit quelques dollars dont le réseau aurait bien besoin.