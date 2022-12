iPhone 14 : la fonction d'appel d'urgence par satellite sauve un homme perdu en Alaska !

Sauvé in extremis par son iPhone 14

Aux premières lueurs de l'aube, ce 1er décembre, des militaires stationnés en Alaska reçoivent une alerte. En effet, un homme parti de Noorvik pour rejoindre Kotzebue (deux villes de cet état) s'est retrouvé. Sans connexion disponible, il n’a pu se tourner que vers son iPhone 14 !Il a en effet activé la fonction d'urgence via la fonction satellite pour alerter les autorités de sa situation difficile. Pour organiser l'opération, le centre d'intervention d'urgence d'Apple a travaillé en étroite collaboration avec les équipes locales de recherche et de sauvetage. En pratique, quatre volontaires ont été envoyés sur place grâce aux coordonnées envoyées par le téléphone et retrouver l'homme sain et sauf. Les intervenants se sont même ditsPour autant, ce monsieur a eu bien de la chance. D'après Apple, les signaux envoyés par satellite depuis l’iPhone sont supposés ne fonctionner qu’en dessous. Et celui-ci se trouvait près du 69e parallèle nord....Depuis le 15 novembre, le service est disponible aux États-Unis et au Canada. Mais les autres pays ne sont pas en reste.Attention le service sera inclus gratuitement pendant deux ans à partir du moment de l'activation d'un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.Le 7 septembre dernier, Apple avait dévoilé cette fonction au cours d'une keynote menée à toute allure et grandement dédiée à la. Cette dernière arrive en. Cette dernière repose d'ailleurs sur l'analyse de variables afin de comprendre si un utilisateur se déplace dans un véhicule et s'il est impliqué dans un accident.Cachant encore quelques mystères, lapourra être utilisée chaque fois que l'utilisateur sera. Elle sera également restreinte pour envoyerD'après Apple, la manœuvre devrait, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Durant la keynote, la firme a précisé que le système avait été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts. Apparemment, il y aurait quelques fluctuations en cas de présence d'arbres / végétation trop luxuriante ou des bâtiments à proximité (quid des rochers et autre blocs de granit ?).Il devrait envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible. Dans le cadre du lancement de sa nouvelle fonction d'Appel d'urgence par satellite, Apple en avait profité pour publier une nouvelle publicité justement nommée(le sauvetage).