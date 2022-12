iOS 16.2 : le partage via AirDrop passe à 10 minutes pour tous

Tout le monde

Tout le monde pendant 10 minutes

Réception désactivée

Contacts uniquement

Tout le monde

Avec la Release Candidate d'iOS 16.2 publiée ce soir, Apple étend au monde entier un réglage pour AirDrop qui avait été déployé dans un premier temps avec iOS 16.1.1 en Chine. Au lieu du réglagepour les options de partage via AirDrop,par exemple dans les transports en commun. Lors de son déploiement en Chine, certains avaient émis l'hypothèse que cela pouvait également être un moyen pour le gouvernent chinois de contrer la transmission non contrôlée de données et de clichés entre les opposants au régime (la particularité du réglaged'AirDrop avait été utilisée récemment pour partager des images dénonçant la politique de Xi Jinping et échapper ainsi à la censure).