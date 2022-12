Comment activer le mode Conduite et les réponses automatiques sur un iPhone

Comment activer le mode de Concentration Conduite

Le mode de concentration Conduite d'iOS permettra à l'utilisateurLes appels seront autorisés si vous êtes connectés en Bluetooth au système audio de votre véhicule (ou via CarPlay). Pour activer le mode Conduite, il suffira de se rendre dans les, puis de toucher la section, puis l'icôneen haut à droite avant de sélectionner, puis. Vous pourrez également choisir d'envoyer, à personne, uniquement aux personnes qui font partie de vos favoris ou les contacts(personnes à qui vous avez répondu dans la journée). La partie inférieure de l'interface permettra également de personnaliser le message qui sera envoyé automatiquement aux personnes qui tenteront de vous contacter (par exemple pour indiquer votre heure d'arrivée automatique, ou votre destination).En touchant l'encarten bas de l'interface,(l'iPhone détectera les mouvements afin d'activer le mode adéquat). Une option permet également de l'activer lors d'une connexion via CarPlay.. Si le mode s'active alors que vous êtes passager, par exemple lorsque le mode automatique est activé, il sera possible de le désactiver en touchant l'icôneUne fois que le mode est configuré, il sera possible de l'activer manuellement et rapidement en touchant longuement l'icônedu, puis en choisissantSi vous ne désirez plus profiter de ce mode Conduite,, puis en touchanten bas de la fenêtre.