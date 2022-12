iPhone : l’Inde, le nouvel Eldorado d’Apple

haut dirigeant du milieu de l'industrie

Au vu du contexte et des contraintes économiques,pays dont elle est encore tropà son goût. Ainsi, elle entendraitsa capacité de production d'iPhone en Inde au cours des deux prochaines années.C'est en effet ce qu'aurait dit un(dont le nom est tenu secret). Selon un autre, Apple aurait également demandé à Foxconn, Pegatron et Wistron -trois de ses plus grands fournisseurs- d'augmenter leur capacité et leur main-d'œuvre dans le pays.Jusqu'à maintenant,(comme la reprise de la pandémie dans l'usine de Shengzhou dans le pays). Pour le moment, l'Inde est en charge d'une partie de la production des iPhone (y compris l'iPhone 14) et d'autres produits pourraient suivre prochainement, comme l'iPad.