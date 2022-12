WhatsApp annonce l'arrivée de Picture-in-Picture sur l'iPhone en 2023

image dans l'image

WhatsApp affichera bientôt du PIP (comme FaceTime)

Rappel des nouvelles fonctionnalités de 2022

• Appels vidéo / audio jusqu'à 32 personnes (la limite était de huit ce qui peut être vraiment insuffisant pour certaines réunions et qui bride l'utilisation de WhatsApp pour les petites structures)

• Message ou mise en sourdine aux participants : Une pression prolongée sur un participant fait sortir le flux vidéo ou audio et permet de couper le son ou bien lui envoyer un message séparément, tout en maintenant les appels en cours.

• Liens d'appel : simplification du partage de lien d'appel (qui est actuellement perdu dans les paramètres du groupe)

• Icône d'onde : cette dernière permet de voir qui parle si l'appareil photo est éteint.

• Notifications de bannière d'appel : WhatsApp affiche plus clairement lorsqu'un nouveau participant rejoint un appel de groupe en cours (actuellement c'est juste un cadre qui vient se rajouter à la fin)

WhatsApp Messenger Whatsapp Inc. Télécharger

Parmi les fonctions les plus demandées, WhatsApp Messenger promet. Notons que cette fonctionnalité est actuellement en cours de bêtatest auprès de certains utilisateurs, mais la firme prévoit unLes utilisateurs d'iPhone ne manqueront pas de remarquer la similitude avec les appels FaceTime. En effet, iOS 14 propose depuis 2020 le monde Picture-in-picture qui permet à l’utilisateur de continuer à regarder une vidéo ou de passer un appel FaceTime pendant l’utilisation d’une autre application. Meta en profite d'ailleurs pour jouer sur les mots, évoquant un cotédestiné à renforcerSur son blog, le groupe de Mark Zuckerberg en profite pour se faire de la pub etapportées aux appels vidéo et audio tout au long de l'année 2022 :