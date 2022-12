App Store alternatif : quel impact pour les revenus d'Apple ?

Un impact minime pour les revenus d'Apple

des effets secondaires indésirables mais contenus

Hier, on apprenait qu'Ce changement -qui interviendrait d'ici 2024- serait circonscrit à l'Europe.. Dans une note interne, la banque d'investissement Morgan Stanley -habituée des résultats d'Apple- pense queDans l'hypothèse où Apple perdrait lade ses revenus en provenance de l'App Store, elle perdrait seulement. Dans le scénario catastrophe ++, si Apple autorisait le chargement latéral, cela pourrait entraîner uneEn tout état de cause,. A son avantage, la firme invoque des questions de sécurité et de confidentialité, les études tendent à prouver que les iPhone sont effectivement moins sujets à des attaques que des smarpthones Android, et que les contrôles seraient globalement plus stricts.De son côté, Bruxelles s'appuie sur-un des principes fondateurs de l'UE.Grâce à un petit travail d'enquête, Morgan Stanley estime que moins de 30 % des sondés seraient extrêmement susceptibles d'acheter une application directement sur le site Web d'un développeur et de shunter l'App Store.Car dans la réalité, Apple aurait toujourset de nombreux utilisateurs préféreraient continuer à y télécharger leurs applications. D'ailleurs dans le petit sondage d'hier, vous êtes une, certains attendant d'avoir de plus amples renseignements avant de se prononcer.