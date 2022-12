Des victimes accidentées au fond d’un canyon sauvées grâce au satellite et à l'iPhone 14

Appel d’urgence par satellite

Détection des accidents

Deux victimes, un appel, un sauvetage

Far Out

Crash Détection

Ainsi,. Deux personnes étaient impliquées dans un accident de la route.L'incident a eu lieu sur la route traversant la forêt nationale d'Angeles, et impliquait un véhicule qui était sorti de la route. Heureusement le conducteur avait avec lui un. Au vu du lieu apparemment très, aucun réseau cellulaire n’était disponible, et la fonction Emergency SOS via Satellite a donc automatiquement. Les deux personnes impliquées dans l'accident ont été localisées par l'équipe de recherche et de sauvetage de Montrose (qui a pu filmer l’opération) et ont pu être évacuées par hélicoptère. Transportées vers un hôpital tout proche, elles ne souffrent que de blessures légères, permettant une happy end à cet accident !Après avoir déployé sa fonction d'Appel d'urgence par satellite outre-atlantique,Il sera inclus gratuitement pendant deux ans à partir du moment de l'activation d'un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.Elle permettra d'envoyer un court message texte, à caractère d'urgence. L'iPhone proposera également un rapide QCM avec des questions vitales pour évaluer la situation et l'état de santé. Si son état le permet, la victime devrait envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible.Précédemment, la firme a précisé que le système avait été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts avec une ligne de vue claire vers le ciel. Apparemment, il y aurait quelques fluctuations en cas de présence d'arbres / végétation trop luxuriante ou des bâtiments à proximité (quid des rochers et autre blocs de granit ?).En effet, certaines attractions aux accélérations violentes provoquaient l’activation de la détection des accidents, amenant Apple à optimiser la fonction sur l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE (2e génération).Elle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l'iPhone 14 / 14 Pro mais aussi l'Apple Watch Series 8 et Ultra peuvent appeler automatiquement un service d'urgence.