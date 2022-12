Idée cadeau : comment offrir une app à Noël depuis son iPhone ou son iPad ?

Comment offrir une application, un album ou un film ?

Pour envoyer un cadeau, la méthode est similaire quel que soit son appareil (iPhone, iPad ou Mac) etsur le magasin en ligne. En pratique, il suffit de se rendre sur l’app App Store, iTunes Store ou Livres et de toucher l’article choisi pour sélectionner la fonction Offrir.Dans l’App Store et l’iTunes Store,(un indice, c'est l'icône avec un petit paquet cadeau). Pour les livres, il suffit de passer directement parPassé cette étape, il faudra suivre les instructions à l’écran pour personnaliser et envoyer son cadeau. Au niveau de l’acheteur,On peut aussi modifier: immédiatement ou plus tard via le calendrier ! On peut enfin insérer un petit message personnalisé ou ne rien mettre du tout !Dans une étape supplémentaire, on peut choisirentre différents logo Pomme !Enfin on validera en deux étapes : il faudra. Le mots’affichera en minuscules, puis en majuscule (en gras et en bleu).Il faudra ensuite procéder au, comme n’importe quelle application payante sur l’App Store.Une fois le cadeau envoyé, le(ce n'est pas la peine d'avoir son Apple ID, n’importe quel mail validé peut être utilisé). Dans l’e-mail, il trouvera un lienet l’article est automatiquement téléchargé sur son appareil.Même si cela passe par Apple, un petitpeut arriver notamment avec les filtres des boîtes mails ou une mauvaise manipulation ! Si le destinataire ne parvient pas à (re)trouver l’e-mail contenant le bouton, il sera toujours possible dePour cela il faut passer par l’app Réglages > Toucher son nom > Contenu multimédia et achats > Compte (normalement vous êtes connecté). Allez dans la rubrique Cadeaux et sélectionner celui que vous souhaitez renvoyer.Assurez-vous que. Vous pourrez également modifier l’adresse e-mail du destinataire, en sélectionnant le champ de cette dernière et en saisissant l’adresse correcte. Ensuite, il suffira de cliquer. Si vous ne voyez pas l’option, c’est tout simplement que celui-ci a déjà été utilisé.