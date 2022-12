L'iPhone 14 Pro ne brille pas au classement des meilleurs smartphones pour la photo

Un test à l'aveugle et plus de 600 000 participants

L'iPhone 14 Pro est loin de faire l'unanimité

Mon résultat pour la catégorie Standard

Cette année,. Tout le monde peut participer en se rendant sur le site mais il faudra prévoir un bon quart d'heure pour pouvoir consulter votre propre classement pour chaque catégorie. Ce test est également l'occasion de se rendre compte de la différence de traitement (les effets de la fameuse computational photography et les réglages propres à chaque marque), aussi important, si ce n'est plus, dans le résultat final que les caractéristiques techniques des appareils.Attention, les résultats de ce test ne reflètent pas les caractéristiques techniques ou la performance pure, mais le goût des participants, et, bien évidemment, tous les goûts sont dans la nature. A chaque constructeur d'essayer de placer le curseur de manière stratégique. Cela nécessite parfois de s'éloigner du cliché le plus réaliste possible et tordre la réalité afin de plaire au plus grand nombre (vous retrouverez ce choix cornélien devant un panel de téléviseurs, particulièrement lorsque l'affreux mode Démonstration est activé dans les boutiques. Dans ce test, vous pouvez, entre autres, comparer les choix au niveau du rouge du pull-over de Marques, du ciel, ou de la carnation). A ce petit jeu,. Quant à l'iPhone 14 Pro, il se classe seulement en septième position. A titre personnel (le test vous montrera votre propre classement par catégorie), l'iPhone 14 Pro se retrouve souvent dans le trio de tête, et même gagnant dans la catégorie Standard, mais peut-être ai-je été marabouté par Tim Cook, allez savoir., mais les résultats ont d'ores et déjà été compilés d'après les tests de plus de 600 000 participants au sein de la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à partager vos résultats et impressions dans les commentaires.