L'iPhone 15 et l'A17 mettront-ils l'accent sur l'autonomie ?

Un gain de 35% sur la consommation des puces en 3 nm ?

que

Apple devrait être le premier constructeur à proposer du 3 nm

une version optimisée du 5 nm

l'industrie des semi-conducteurs connaîtra une croissance rapide au cours de la prochaine décennie et Taïwan jouera un rôle encore plus critique dans l'économie mondiale.

Comme à chaque évolution,, et permettra ainsi aux puces de fournir plus de puissance à consommation équivalente. Etonnament, Mark Liu, le dirigeant de TSMC profité de l'inauguration des chaines de production en 3nm pour évoquer. Apple élaborant les plans de ses propres puces (TSMC ne faitles graver), ce sera comme d'habitude à la firme de placer le curseur entre un gain important en puissance ou une consommation en baisse (l'équipe en charge des puces proposant chaque année un équilibre intéressant entre ces deux critères).Les puces AXX disposent d'une certaine avance au niveau de la puissance, et Apple pourrait en effet profiter pour optimiser davantage l'autonomie lors de la prochaine évolution. D'un autre côté,(dont l'accélération matérielle du ray tracing) qui semblaient prévues pour l'A16 mais qui ont été reportées à cause d'une consommation trop élevée Pour rappel,qui grave les puces AXX pour smartphones, tablettes ou Apple TV et les puces MX pour les Mac et certains iPad. L'A16 des iPhone 15 Pro est gravée en 4 nm selon Apple (TSMC évoque de son côté le nœud N4 comme), et les puces M1/M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra et M2 sont gravées en 5 nm. Le passage à 3 nm attendu pour les M2 Pro/Max/Ultra et l'A17 devrait donc représenter une importante évolution technologique et permettre un gain intéressant, que ce soit pour la puissance ou la consommation d'énergie. Mark Liu en a également profité pour évoquer la gravure en 2 nm et indiqué que