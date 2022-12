Il profite d'une faille d'iOS 16 pour changer la police par défaut

En effet, Zhuowei Zhang a partagé son opération sur Twitter, précisant que l'application qu'il a développée utilise l'exploit CVE-2022-46689 pour ce faire. Le but était de pousser la personnalisation du système et de passer outre la. Mais cette modification n'a été que temporaire, puisque l'exploit en question a été corrigé avec iOS 16.2, qui a également corrigé plusieurs failles de sécurité. Pour rappel, il affectait les produits tournant sous iOS 16.1.2 ou des versions antérieures du système d'exploitation, et permettait aux applications d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges d’administrateur.