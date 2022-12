Apple s'offre un nouveau sous-traitant pour éviter une "future" pénurie d'iPhone 15

Apple a-t-elle réussi à éviter la catastrophe ?

Le point sur l'iPhone 15

Ainsi, elle viendrait de signer avecpour assembler l'iPhone 15 Pro Max aux côtés del'année prochaine. C'est en effet ce que sous-entend, même si. Cette décision se veut toutefois salutaire pour ne pas récidiver la pénurie d'iPhone 14 de ce Noël.Pour rappel,. Le site a du faire faire à un véritabledes des salariés malgré de nombreuses primes pour les fidélises. Dans une note interne, il avait même été question d'un bonus pouvant aller jusqu'à 13 000 yuans (1 742 euros), qui venait s'ajouter à celui de de 10 000 yuan (1 340 euros).Mais l'usine avait été-ce qui l'avait amené à réduire les expéditions d'iPhone prévues pour le quatrième trimestre de 2022 d'abord de 20 % en novembre, puis de 30 à 40% avant de repartir normalement fin décembre, mais trop tard pour sauver Noël !Dans ces conditions,a revu à la baisse ses projections sur le total des expéditions de tous les modèles d'iPhone 14 en 2022 à. Les problèmes de pénurie de main-d'œuvre en Chine pourraient s'aggraver. Pour le premier trimestre de 2023, la firme estime que les ennuis ne sont pas terminés. Dans cet esprit, elle réduit donc son estimation pour les expéditions d'iPhone à 47 millions d'unités, soit une baisse de 22 %.Tous les modèles de 2023 devraient également être dotés de la(que les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro se rassurent).Ainsi l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé. On pourrait également avoir un changement de nom, l'iPhone Pro Max se faisant renommerau passage.Selon le leaker, Il devrait être doté. Les bords arrières seraient légèrement arrondis rappelant ceux des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M1. Cette année, circulent plusieurs rumeurs concernant l'utilisation dupour le prochain iPhone. Plus tôt cette année, ces dernières suggéraient même que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max soient dotés d'un châssis en alliage de titane, mais cela n'a pas été le cas puisqu'ils possèdent toujours un châssis en aluminium et en acier inoxydable.Enfin, d'après]Ming-Chi Kuo,. Ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).