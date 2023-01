Qu'attendre de l'iPhone 15 Pro/Max ?

Un cadre en titane, des nouveaux boutons avec retour haptique et 8Go de RAM

Le point sur l'iPhone 15

Dans une note de recherche, l'analyste Jeff Pu se penche sur les iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avec plusieurs fonctionnalités très attendues. Au menu, il évoque(avec deux Taptic Engines) et(8 Go contre 6 actuellement).Il reprend ainsi certains rumeurs avancées par le leakeret Ming-Chi Kuo, comme la taille : l'iPhone 15 et 15 Pro s'afficheraient à, contrepour l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro Max.Les modèles Pro seraient alimentés par unegravées en 3 nm par TSMC (avec une optimisation de 35% de la batterie), l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus se contenteraient d'une A16 Bionic. Les quatre modèles auront un port USB-C et le modem Snapdragon X70 de Qualcomm pour la 5G et la LTE. Enfin ils seraient également dotés d'un, voire d'un système de lentilles périscopes pour le Pro Max.Tous les modèles de 2023 devraient également être dotés de la(que les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro se rassurent).Ainsi l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé. On pourrait également avoir un changement de nom, l'iPhone Pro Max se faisant renommerau passage.Selon le leaker, Il devrait être doté. Les bords arrières seraient légèrement arrondis rappelant ceux des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces M1. Cette année, circulent plusieurs rumeurs concernant l'utilisation dupour le prochain iPhone. Plus tôt cette année, ces dernières suggéraient même que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max soient dotés d'un châssis en alliage de titane, mais cela n'a pas été le cas puisqu'ils possèdent toujours un châssis en aluminium et en acier inoxydable.Enfin, d'après]Ming-Chi Kuo,. Ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).