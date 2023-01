Il y a 16 ans, Steve Jobs présentait l'iPhone, une révolution pour l'industrie du smartphone

L'iPhone originel fête ses 16 ans aujourd'hui !

Les smartphones sont-ils si intelligents ?

Un produit désormais mature, qui verra plus d'évolutions que de révolutions

L'ARVR comme prochaine révolution ?

Le 9 janvier 2007,. Après un habituel bilan axé sur les bonnes performances d'iTunes, le dirigeant d'Apple débute la présentation d'un produit qui restera dans l'histoire. L'homme indique qu'il attendait ce moment depuis plus de 2 ans et annonce à la foule que de temps en temps,. Ce produit, c'est bien évidemment, l'iPhone, un appareil qui est désormais au centre de la vie numérique de très nombreux utilisateurs. Au point qu'on pourrait avoir l'impression qu'il existe depuis toujours.Comme souvent, la démonstration commence par l'analyse du marché des smartphones,de Motorola, BlackBerry, Palm ou encore Nokia, avant d'estimer que cette approche n'est pas la bonne, et de dévoiler l'iPhone avec son interface entièrement tactile. Ce n'est pas une première mondiale et l'appareil était plutôt limité au lancement, ne disposant pas encore de l'App Store, mais(optimisée par des années d'expérience accumulées sur l'iPod, autre produit emblématique d'Apple lancé en octobre 2001),Steve Jobs en profitera d'ailleurs pour passer un coup de fil à Jony Ive depuis la scène afin d'enfoncer le clou.D'année en année,Ces dernières années, beaucoup ont trouvé que les améliorations n'étaient introduites que par petites touches, au point, parfois, de lorgner du côté de la concurrence, par exemple sur les modèles pliables. Apple tarde d'ailleurs à lacer un modèle pliable, et pour cause. Si les premiers soucis de la technologie (écrans fragiles, pliure marquée) ont été balayés de la main par les utilisateurs des premiers modèles concurrents, il faut bien avouer que ces mêmes défauts auraient défrayé la chronique sur un appareil Apple, avec un impact certainement plus important que cela n'a été le cas pour le défricheur Samsung.Après les Mac, les iPod, l'iPhone ou encore l'Apple Watch,. Si l'on en croit les rumeurs, le casque ARVR de Cupertino pourrait essayer d'endosser ce rôle compliqué, mais il faudra alors proposer non seulement un appareil techniquement en avance sur son temps, mais également des usages réellement intéressants., si l'on se base sur le nombre de casques VR prenant la poussière, souvent par manque de contenus, même chez les amateurs de la technologie. Ce fameux casque pourrait également être un premier jet imparfait, à l'image de l'iPhone originel qui ne croulait pas sous les applications et qui avait emprunté son processeur à un lecteur de DVD, avant d'évoluer et de proposer un produit nettement plus abouti.mais là encore, les obstacles sont nombreux. A l'heure d'écrire ces lignes, l'Apple Car est toujours un chimère et ne semble pas prête à faire ses premiers tours de roues avant de nombreuses années. L'avenir nous dira si ce géant de la technologie qu'est devenu Apple, aura à nouveau la vista (et un dirigeant visionnaire comme a pu l'être Steve Jobs) et sera en mesure de créer un réel engouement auprès du grand public pour un nouveau produit. Croisons les doigts !