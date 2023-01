Comment prendre des photos avec les boutons volume de l'iPhone

Appuyer juste sur le bouton volume !

Que donne un appui prolongé sur les boutons de volume ?

donnée à

Pour cela, il faut déjà, soit directement, soit via l'écran verrouillé. Ensuite,Si l'on se trouve en Mode photo, il prendra une photo ; en Mode portrait, un portrait ; en Mode panoramique, il démarrera un pano -à vous de bouger l'iPhone vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Le raccourci fonctionne également en Mode vidéo, accéléré ou ralenti. Il faudra alors recliquer sur le bouton pour arrêter l’enregistrement.On notera que cette manipulation peut s'avérer particulièrementpour prendre un selfie, soit de la main droite -l'index étant positionné juste à ce niveau-, soit de la main gauche avec son pouce. On bénéficie ainsi de toute la longueur de son bras pour prendre une photo sympa, car -avouons le- le selfie à l'iPhone n'est pas toujours réussi.La fonction n'est pasdisponible pour tout le monde. Depuis iOS 13 et à partir de iPhone 11,, et ce, quel que soit le mode de départ. Pour l'arrêter, il suffira de relâcher le doigt.. Enfin pour déclencher le Mode Rafale, il faudra modifier ses paramètres > Réglages > Appareil Photo > Rafales en augmentant le volume. En appuyant sur le bouton volume - on pourra prendre une vidéo et en appuyant sur le bouton volume + des photos en rafale