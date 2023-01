La police US aimerait désactiver la détection des accidents de l'iPhone ! (mais pourquoi ?)

Un nombre croissant de faux positifs !

Appel d’urgence par satellite

Détection des accidents

Détection des chutes

le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone

DÉTECTION DES ACCIDENTS

dans ces accidents, vous voyez des forces d'impact de plus de 100 g mais nous avons commencé autour de 256 g. Chaque fois que vous essaierez d'augmenter cette plage, il y aura des compromis, en termes de précision à la plage supérieure et de coûts d'énergie. Il a fallu beaucoup de travail à l'équipe pour construire les capteurs de cette manière

Bien qu'elles aient contribué à sauver des vies, les fonctions sécurité made in Cupertino ont quelques ratés gênants. Qu'il s'agisse des nouveautés d'iOS 16 réservées à l'iPhone 14 ou l'Apple Watch Series 8/ Ultra -et- ou encore la, toutes ne manquent pas de faire parler d'elles dans l’actualité.Faut-il le rappeler, lorsqu'elles sont activées, ces fonctionnalités sont conçues poursi elles détectent une chute ou un accident dans certaines circonstances. Le problème viendrait des conditions pour les déclencher et du, transformant ce soutien en véritable nuisance pour certains organismes. Si bien que ces derniers encouragent vivement les utilisateurs à désactiver complètement les fonctionnalités.En effet, depuis Noël, le-situé dans l'état du Minnesota- a enregistré plusieurs fausses alarmes, signalant par exemple que. Ne prenant pas la fonction à la légère, les services d'urgence ont même passé plusieurs heures avant de retrouver les supposées victimes en parfaite santé sur les pistes skiables.Au vu du nombre d'alertes déclarées dans les montagnes russes (ce qui pose peut-être des questions sur la vitesse de certaines), A, l'amenant à corriger la fonction sur l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE (2e génération).Crash Detection concerne principalement la détection de la force g. Cette dernière est possible grâce aux nouveaux capteurs de l’iPhone ou de l'Apple Watch (accéléromètre et gyroscope), qui peuvent détecter les changements soudains de mouvement et de pression, ainsi que d'autres types de données.D'après Ron Huang,