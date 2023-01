Apple reconnaît le bug des lignes vertes sur l'iPhone 14 Pro (bientôt un correctif d'iOS 16 !)

Des lignes sur l'écran !

La longue histoire des bugs sous iOS 16

peuvent voir des lignes horizontales clignotantes sur l'écran lorsque le smartphone est allumé. En effet, dans une nouvelle note de service,. Elle confirme aussi qu’elle a mené une enquête et qu'une mise à jour d’iOS sera bientôt publiée pour y remédier.. Selon ces mêmes utilisateurs, l'assistance Apple les a informés que le problème n'est pas matériel, mais bien... un bogue d'iOS 16 (ô surprise)., sur ses forums d'assistance, Cupertino précise que le problème semble avoir commencé après la mise à jour d'iOS 16.2 et aurait indiqué par téléphone travailler sur un correctif.En effet, depuis sa sortie, les utilisateurs on été victimes de lade l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui entraînait desau niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat.Ils ont du faire face aux bugs lors du(gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), et assister à un comportement inattendu des. Sans parler des soucis au niveau deet aussi de laaprès une réparation auprès de services tiers, un souci qui touchait certains d’entre vous.Enfin, n'oublions pas lesavec les derniers iPhone (à moins que cela ne soit compris avec les tremblements ?). Ou encore des soucis au niveau d'iMessage, FaceTime ou les appels via CarPlay.