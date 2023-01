Fausses détections d'accident au ski : un vrai problème (que l'on a constaté) et Apple enquête

crash

Trop de faux-positifs

J'étais sur les pistes avec mon petit surf... j'arrivais assez vite, bon freinage avec un petit dévers et tout à coup, j'entends une alarme très forte dans ma poche... c'était l'iPhone qui voulait appeler les secours !

Apple enquête aux USA

faux-appels

Puisqu'il s'agit d'une des fonctions clefs de l' iPhone 14 , de l' Apple Watch Series 8/Ultra . Mais problème, cette détection est loin d'être fiable...De notre côté,, surtout lorsqu'on a un rythme un peu soutenus sur des pistes assez rapides., un lecteur (que l'on remercie pour les captures) a également été surpris ce week-end en Suisse :, mais si l'iPhone est au fond d'un sac ou dans une grosse housse de protection, on imagine le nombre d'appels dans la vide reçus par les différents services..., ce qui a le don d'encombrer les services en question et d'éventuellement, empêcher de vrais urgences de les joindre.Devant le petit, un représentant d'Apple a décidé de faire une petite déclaration au New York Post, mais assez peu détaillée : Apple collecterait actuellement ces fameuxauprès des services concernés, sans plus d'informations. Est-ce qu'une mise à jour va venir ? Appel va-t-elle désactiver la fonction en attendant ? Mystère.pour éviter ces détections à outrance, mais il est vrai qu'en dehors des montagnes russes, ce n'était pas encore la saison du ski et des sports de glisse à cette époque-là.