La menace Pegasus (logiciel espion iPhone) est-elle terminée ?

Pegasus, le logiciel qui espionnait même les iPhone !

Peut-on vraiment oublier le passé ?

erreurs

des clients ou pays auxquels les États-Unis vendraient des armes

Si je vendais des missiles balistiques intercontinentaux à tous les pays auxquels les États-Unis vendent diverses armes, je pense que les États-Unis seraient assez contrariés

Pegasus est juste une cyber-arme sans limitation logique de la portée

Pour rappel, en 2021, une enquête publiée par dix-sept médias internationaux avait dévoilé l'affaire : leaurait permis d'd'au moins cent-quatre-vingts journalistes, six-cents hommes et femmes politiques, quatre-vingt-cinq militants des droits de l'homme ou encore soixante-cinq chefs d'entreprise de différents pays., Pegasus profitait effectivement d'une faille de sécurité de l'app Messages, pour accéder à l'iPhone via une attaque(c'est à dire ne nécessitant pas que l'utilisateur clique sur un lien malveillant).Aujourd'hui,. Mais il affirme désormais qu'il faut tourner la page : NSO ne commercialise plus Pegasus. Mais n'est-il pas trop tard, le logiciel étant toujours dans la nature et de nouveaux dossiers continuent d'être découverts Le dirigeant se veut responsable et précise avoir fait un peu dedans le fichier clients, dix auraient sauté sans préciser lesquels. Désormais il ne traite qu'avec. Forcément, ce nouveau critère risque de ne pas passer chez tout le monde.Dans les colonnes du WSJ, un chercheur universitaire -qui a suivi de près les activités de NSO-de la comparaison. Pour John Scott-Railton, la vente de Pegasus, même à des alliés, est équivalente à une, avant d'ajouter