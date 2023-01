Et si Elon Musk concurrençait Apple Pay avec Twitter !

Une super plateforme financière !

Une application tout en un

Ce matin, on parle à nouveau. Pas question de revendre du mobilier d'abonnements ou encore de ne pas payer les loyers puisque le milliardaire envisagerait d'étendre l'activité du réseau à d'autres sphères, et de la transformer en! Le système permettrait d'effectuer des paiements en ligne (achat, virement...) ou physique -ce qui n'est pas sans rappeler certains services existants.D'après le, le CEO de twitter aurait émis cette idée lors d'une réunion à sa prise de poste et aurait déjà entamé des démarches administratives et bancaires aux USA en ce sens. A moyen terme, il envisagerait même d'ce qui pourrait expliquer l' arrêt des apps tierces ) pour en faire une sorte de Super Apple Pay et même de s'aventurer du côté de laDans ce projet, Twitter offrirait ainsi des services fintech tels que des transactions peer-to-peer, des comptes d'épargne et des cartes de débit, dans le cadre d'un plan général pour lancer une. Celle-ci intégreraitMais certains pourraient émettre quelques doutes sur ce nouveau bébé et les capacités de Monsieur Musk à concrétiser celui-ci. Pour autant, il n'est pas du tout un novice en la matière. En effet,