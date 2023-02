En Corée, le "Battery Gate" de l'iPhone (iOS 10.2.1) n'existe pas !

Après un nouveau recours déposé en Angleterre demandant plus de 900 millions de dollars de dommages et intérêts , un juge coréen vient de rejeter une action sur le sujet.Cesoutenait -comme les autres- que. Il s'agit donc d'une petite victoire pour Apple. Les demandeurs avaient requis près d'1,64 million de dollars en dommages-intérêts, au bénéfice de 9 800 acheteurs d'iPhone.Pour rappel, en 2017, une mise à jour système avait diminué la vitesse d'anciens modèles, les rendant parfois. Dans chaque cas, Apple a déclaré que la limitation avait été faite pourla durée de vie utile des anciens téléphones, mais s'est excusée de ne pas l'avoir expliqué à l'avance. Une décision qui avait entrainé une l ongue série de contentieux et de plaintes de clients comme d'associations de consommateurs, et tout autant de transactions