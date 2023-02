Apple devra-elle être le gendarme des apps de Santé ?

Une législation obscure

s'assurer que les applications sont conformes à la réglementation sur les dispositifs médicaux et informer les autorités des incidents graves découlant de leur utilisation

Des risques de conflit d’intérêt

Comme les activités, l'investissement et le partenariat de Google et d'Apple dans le domaine de la santé sont très importants. les conflits d'intérêts pourraient être perçus dans presque n'importe quel domaine d'application médicale ou dans n'importe quel but d'application.

Des magasins tiers spécialisés dans la santé ?

. Les boutiques d'apps doivent désormaisMais, même si Apple semble être meilleure élève sur le sujet que Google. En effet, cette dernière dépend déjà de la nature ou la qualification d'une app pour déterminer si elle est relève du domaine médical ou de santé.De plus, lorsqu’un développeur n’est pas domicilié dans l'Union européenne, Apple et Google sont automatiquement considérées comme unce qui déclenche de nouvelles règles applicables notamment celles en matière du droit de la concurrence.A cela s'ajoute encore une difficulté, celles de l'étendue et du champs d'action des deux géants de la tech :! D'après Nature,Mais la question pourrait être plus rapidement répondue que cela.Leur existence permettrait donc de regrouper toutes applications relevant de près ou de loin à la santé, tant et si bien que l'ensemble des apps qui y seraient disponibles et pourraient relever de la même législation.