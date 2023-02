Google Traduction se met au Corse et au Basque ! (et le Breton ?)

les corses et les basques parlent aux français

des fonctionnalités reposant encore davantage sur l’intelligence artificielle, pour mieux intégrer le contexte et rendre cet outil plus efficace, sur votre téléphone comme votre navigateur

Améliorations des langues existantes

En effet, outre la mise à jour de Google Maps , Google vient d'annoncer l’ajout de 33 nouvelles langues à son application de traduction, deux langues régionales françaises et non des moindres :(les Bretons devront attendre leur tour mais rien n'est perdu d'avance), le tout boostée à l’IA comme c'est la tendance.Comme d'autres firmes cédant à la tentation de l'intelligence artificielle , le souhait affiché par Google est de proposerParmi toutes ces nouvelles langues, on trouvera notamment la traduction d’un mot en Hawaïen, Javanais, Khmer, Kurde, Luxembourgeois, Malgache, Maori, Uyghur, Yiddish ou encore Zoulou.Il n’y aura alors plus besoin d’avoir une connexion pour connaitre un mot ou une expression sur site. Ce qui peut êtreDe plus, les langues plus utilisées -telles que le, l’Anglais ou encore l’Allemand- ont étéafin de proposer des traductions plus justes et mieux. Pour cela, une police dynamique s’ajuste automatiquement, à mesure que le texte est saisi et des traductions alternatives et des définitions (si disponibles) s’afficheront pour mieux comprendre les différentes acceptions.devrait suivre à moyen terme.En complément, on pourra profiter de. Ceci permettra d'améliorer l', y compris pour sélectionner une langue plus rapidement, en appuyant sur le boutonet choisir celle qui a récemment été utilisée.. Pour cela, il suffit de lancer une recherche sur ce que l’on voit, depuis l’appareil photo de son iPhone.