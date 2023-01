Apple veut aider les petits auteurs et éditeurs à proposer des Livres Audio lus par une IA

Soutenir les petits auteurs et éditeurs

De plus en plus d'amateurs de livres écoutent des livres audio, mais seulement une fraction des livres sont convertis en audio -délaissant des millions de titres incroyables. De nombreux auteurs -en particulier les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs- ne sont pas en mesure de créer des livres audio en raison du coût et de la complexité de la production

son intention de célébrer et mettre en valeur la magie de la narration humaine

ET c'est comment un livre lue par une IA ?

Narrated by Apple Books

Dans un nouveau document d’assistance, la firme californienne vient, tout en rappelant son engagement pour célébrer et encourager les livres audio classiques (lus par l'homme). Cette nouvelle page entend, et ce, afin d'augmenter le nombre de livres audio disponibles.Il s’agit donc pour la firme de, tout en répondant à la demande croissante du public -motivée ou non par des questions d’accessibilité. Elle finit sur un note positive, affirmantLes premiers livres dont la narration est faite par une Intelligence Artificielle sont désormais. Dans l'application Apple Books, les livres audio d'IA sont étiquetés avec un sous-titreLes narratrices et narrateurs, même totalement virtuels ont tout de même des petits noms. On pourra ainsi être embarqué dans une fiction littéraire parou, alors que les livres de non-fiction et de développement personnel seront lus paret. Sur la page dédiée , des extraits sont même proposés confirmant le joli travail effectué dans le rendu de ces voix. Chacun appréciera le rendu de ces dernières.