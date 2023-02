OpenAi sort un outil de détection défaillant et un abonnement ChatGPT Plus à 20$ par mois

Un outil de détection plutôt insuffisant

impossible de détecter de manière certaine tous les textes écrits grâce à une IA

très peu fiable sur les textes courts inférieurs à 1 000 signes

le détecteur devra être utilisé comme complément à d'autres méthodes afin de déterminer avec certitude l'origine du texte

ChatGPT Plus, un abonnement à 20 dollars par mois !

même pendant les heures de pointe

des temps de réponse plus rapides et d’un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations

Faisant la une de tous les médias (et de bien loin), la start-up californiennemultiplie les effets d'annonces.En effet, dans un communiqué, OpenAI précise qu'il est, autrement dit ce nouvel outil n'est pas très concluant.A priori, d'après les premiers tests,Dans 9% des cas, il considère qu'ils ont été rédigés par un humain. Ceux créés par une IA et modifiés par un individu passent également à travers les mailles du filet.En définitive, il seraitEn attendant,Au vu de l', il fallait bien s'y attendre ! Certains pourraient estimer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, l'abonnement pouvant freiner certains abus, entre les collégiens pour finir leur fiche de lecture ou des personnes plus malveillantes désirant usurper l'identité de célébrités et en tirer profit.. En échange de cet abonnement de, les clients auront accès à quelques avantages mais pas vraiment de services en plus.Ces derniers concerneront les, comptant s’appuyer sur le robot conversationnel pour leur stratégie de contenus. Elles bénéficieront d'un accès général, mais égalementAussi la startup étudie d'autres formules, moins chères avec différents services.