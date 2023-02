Des ports USB-C limités sur les iPhone 15 et 15 Pro ?

Port USB-C sur les iPhone : pourquoi faire simple ?

Made for iPhone

Un joli port USB-C limité à l'USB 2.0 sur l'iPad 10

Des iPhone USB-C à deux vitesses

Apple pourrait ainsi continuer d'imposer son label(les périphériques compatibles disposent d'un logo MFi sur la boîte) permettant à Apple de contrôler les interactions avec les périphériques et les câbles reliés aux iPhone, et ce via un petit circuit intégré. C'est en tout cas ce qu'affirme un utilisateur sur Weibo (à prendre donc avec votre plus belle paire de pincettes), indiquant que(le petit message cet accessoire n'est pas pris en charge qui s'affiche parfois sur les iPhone et iPad en Lightning)Cela pourrait paraitre étrange,. Apple utilise également cette certification afin d'assurer un fonctionnement satisfaisant et une puissance de charge optimale qui ne viendra pas endommager l'appareil. On peut également imaginer que cette éventuelle puce MFi pourrait plutôt servir àUne autre rumeur, récurrente et provenant de sources plus fiables, évoqueLes iPhone 15 pourraient ainsi disposer d'un port USB-C limité à l'USB 2.0, soit des débits de 480 Mb/s, comme la dernière génération d'iPad , et seuls les modèles Pro seraient dotés d'un port USB-C/Thunderbolt affichant des débits nettement plus élevés de 40 Gb/s. Un port rapide sur un iPhone pourrait avoir un intérêt, ne serait-ce que pour transférer les vidéos en 4K (8K sur l'iPhone 15 Pro ?) qui peuvent facilement prendre de l'embonpoint (plusieurs dizaines, voire centaines, de Go).