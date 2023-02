L’iPhone 14 Pro Max ne coûterait guère plus cher à produire que son prédécesseur

une hausse de 3,7% pour l'iPhone 14 Pro Max 128 Go

une augmentation mesurée

A priori, l'iPhone 14 Pro Max aurait coûté légèrement plus cher que son prédécesseur mais dans des proportions très raisonnables. D’après Counterpoint Research,également, ce qui est plutôt raisonnable au regard du contexte économique. Cette hausse s’expliquerait par le changement de puce, des écrans et des capteurs photos.Dans le détail, le passage dede plus que dans le modèle précédent. Le nouvel écran toujours allumé contribue pour 20 % du total, contre 19 %. Enfin, l'appareil photo de 48 mégapixels, ainsi qu'un système amélioré de stabilisation représente un surcoût de. L'un des rares domaines où les coûts ont chuté concerne la connectivité cellulaire passant de 14 à 13% du coût global. Cela serait dû à une baisse des prix des composants pour la 5G, la technologie étant désormais plus développée.C'est un peu inférieur à l'augmentation de 21,50 dollars du coût de construction estimé de l'iPhone 13 Pro par rapport à l'iPhone 12 Pro. Ou encore des 21% pour le passage entre l’iPhone 11 et 12.