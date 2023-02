50% des châssis d’iPhone produits en Inde partent à la casse

La production indienne nettement inférieure à la Chine

en assez bon état

En Inde, on n’est pas trop pressé…

tout ce qu'il faut

vitesse inexpliquée

tout simplement pas de sentiment d'urgence

Quoiqu’il en soit, la firme doit gérer de nombreux paramètres avec lade ses sites de productions et se libérer de lavis-à-vis de la. Un enjeu de taille au regard de cette fameuse exigence de qualité.En effet, d’après une étude du, la firme est confrontée. Ainsi, dans une usine de Hosur gérée par Tata qui fabrique les châssis des iPhone, un composant sur deux sortant de la ligne de production seraitpour être envoyé à l'assemblage chez Foxconn.Ce rendement deparait particulièrement faible pour n’importe quel niveau de la chaîne de production et va à l'encontre des objectifs de fabrication et d'environnement d'Apple.Les anciens ingénieurs d'Apple auraient déclaré que, faisantpour sécuriser les commandes d'iPhone. Ils évoquent même que le travail a souvent été réalisé avec plusieurs semaines d’avance, moyennant une(les voies de la motivation…). En revanche, en Inde, la situation serait loin d’être identique, loin de là. Il n'y a. On pourrait aussi se demander ce qui arrive aux 50% de châssis défectueux…