Twitter met en pause la refonte de son API. Elon Musk partirait d’ici fin 2023.

une api modifiée en attente

de quelques jours de plus

il y a eu un immense enthousiasme pour les changements à venir avec l'API Twitter. Dans le cadre de nos efforts pour créer une expérience optimale pour la communauté des développeurs, nous allons retarder de quelques jours le lancement de notre nouvelle plateforme API. Plus d'informations à suivre…

vers une API gratuite mais vide

API légère et en écriture seule pour les robots fournissant un bon contenu gratuit

Bye bye Elon Musk ?

quelqu'un d'autre pourrait probablement prendre sa place d'ici fin 2023

Ces modifications devraient avoir un profond impact sur. Au cœur de multiples, Twitter retarde désormais ces dernièresSur le compte officiel Twitter Dev, on peut lire que les modifications à venir de l'API Twitter ont été, et ce, sans trop de précisions. Il n’est faitafin de savoir quand ces changements seront effectifs, même si l’on se doute que cela devrait se produire à court terme. Précisons que la première date avait été fixée au 9 février avant qu’elle ne soit repoussée une première fois au 13 février avant ce nouveau report.Il est indiqué qu’Depuis,en indiquant préparer une. Celle-ci arrive avec un certain nombre de limitations, notamment un maximum de 1 500 tweets par mois. Les développeurs souhaitant en avoir plus devront payer au moins 100 $ par mois ! Mais même dans ce cas, l’interdiction de créer des clients tiers demeure.Pour rappel, des applications Twitter tierces (Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon...) sont devenues inutilisables il y a quelques semaines , et ce, via une simple mise à jour des conditions d'utilisation . Certains avaient évoqué un bug temporaire, et pourquoi pas une erreur interne, avant de réaliser qu'il pourrait s'agir d'une décision intentionnelle, voire pérenne. Par la suite, un ingénieur logiciel senior de Twitter avait précisé qu’il s’agissait bien, de nombreux employés de Twitter n’étant même pas avisés.Enfin, le grand patron de Twitter a dévoilé ce matin que. Il faut dire que ce dernier a connu, sous sa direction, un nombre conséquent de polémiques et de problèmes techniques.C’est en effet, ce qu’il vient d’affirmer via une. Mais avant cela, il a aussi précisé qu’il devait -avant tout- stabiliser l’organisation du réseau mais également s’assurer d’une situation saine et d’une feuille de route clairement définie ! De quoi ménager le timing avant l’arrivé d’un remplaçant.