Pourquoi l'iPhone est-il le smartphone préféré de la génération Z ?

Plus qu'un phénomène de mode aux USA, il s'agirait d'une(née entre 1997 et 2012) vers les produits Apple. La raison ne serait pas technique ou esthétique -n'en déplaise à Jony Ive- mais une réponse à une pression sociale grandissante.. Et si vous avez un ado dans votre foyer, vous n’êtes pas sans ignorer la chose. Et cette question sociale repose sur cette différence graphique: les fameuses bulles bleues des iMessages, montrant que son correspondant est bien chez Cupertino.Selon le rapport du. Ainsi, la génération Z représenterait 34 % des propriétaires d'iPhone aux États-Unis, contre seulement 10 % pour Samsung.Pour les générations plus âgées, les différences sont moins marquées entre les utilisateurs.En effet, cette nécessité d'appartenir au groupe pousserait les jeunes à acheter d'autres produits et services Apple, et ce, le plus tôt possible.Cette vision est corroborée par une récente étude de Canalys :A titre de comparaison, pour Samsung, la vente de 100 smartphones entraînent celle de 11 tablettes, six montres intelligentes et six paires d'écouteurs sans fil.Certains pourraient se réfugier derrière un panel trop restreint et une situation propre aux Etats-Unis, mais il n'en serait rien. En Europe, où Android détient une plus grande part de marché, cette tendance est également visible.Et avec les années, ce phénomène ira en s'accentuant.Cela fait plusieurs années que son existence a été constatée aux Etats-Unis, les bulles bleues et vertes pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android cristallisant un conflit latent . Les jeunes concernés mettent en avant l'écosystème d'Apple insistant sur iMessage en tant que distinction sociale, qui serait. La firme a bien essayé de reprendre la main en dénonçant des problèmes de messagerie multiplateforme -tels que les photos et vidéos de faible qualité (certes..)- ou de chat de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe, soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le protocole RCS.