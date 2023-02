Les appels d'urgence par satellite pourraient devenir la norme sur Android

UN MOYEN DE CONCURRENCER LA FONCTION APPEL D'URGENCE PAR SATELLITE DE L'IPHONE 14

technologie de modem 5G non terrestres (NTN) normalisée pour la communication directe entre les smartphones et les satellites

un investissement de 450 millions de dollars pour Apple

En effet, lors du dernier CES, Qualcomm avait dévoilé Snapdragon Satellite , une solution de messagerie bidirectionnelle par satellite fournie par la société de communications par satellite Iridium. Cette dernière serait intégrée à la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, permettant aux smartphones compatibles de la proposer à partir du second semestre de 2023.D’après Qualcomm, la connexion par satellite proposée par Snapdragon va offrir une couverture véritablement mondiale d'un pôle à l'autre. Le réseau pourra prendre en charge une messagerie bidirectionnelle en cas d'urgence, les SMS et d'autres applications de messagerie.. Dénommée, elle est prévue d'être intégrée dans ses modems Exynos. Par contre, Samsung n'a donné aucune indication sur les smartphones qui recevraient une telle puce ni de planning de déploiement mais affiche bien saDe son côté, Apple indique que sa fonction a été rendue possible grâce à un investissement de 450 millions de dollars dud'Apple dans des infrastructures sur le sol américain.Ce service a été tout d'abord disponible pour les clients aux. Ils peuvent ainsi se connecter directement via des satellites Globalstar spécialement conçus pour fournir des services aux smartphones. Il est ainsi possible d'accéder à la messagerie et aux services d'urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.Malgré tout, autant pour Apple que pour ses futurs concurrents, la transmission se limite actuellement aux messages texte. Mais déjà, les sociétés techs envisagent la suite avec l'ajout d'une prise en charge de la transmission de photos et de vidéos.