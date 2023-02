Son fils trouve une méthode pour contourner la limite de temps d'écran d'iOS 16

Les enfants sont formidables !

Réglages

Temps d'écran

Démonstration en vidéo

Avec la limite de temps d'écran intégrée à iOS/iPadOS,, que ce soit pour des applications spécifiques ou plus globalement. Il ainsi possible de se rendre dans lesd'iOS/iPadOS, puis dans la sectionafin de définir un temps d'arrêt, que l'on peut activer à distance sur les appareils de la famille, de le programmer sur une période sélectionnée, de limiter l'utilisation d'une ou plusieurs Apps, les communications en fonction des contacts et de bloquer du contenu inapproprié. Toutefois,. Pour cela, faites confiance aux plus jeunes.. La méthode fonctionne sur un iPhone 13 Pro Max ou un iPhone XR, y compris avec la dernière mouture en date d'iOS (iOS 16.3.1 à l'heure d'écrire ces lignes). La méthode est assez simple, le jeune homme crée un raccourci sur l'écran d'accueil d'un site (ici Mac4Ever, mais cela fonctionne avec n'importe quelle page), puis il le consulte en passant par ce lien. Il navigue alors vers un lien menant à une vidéo publiée sur YouTube. Lors du premier essai, la fonctionnalité d'iOS fonctionne et indique que la limite de temps est atteinte et qu'il n'est pas possible de voir la vidéo, mais un simple retour en arrière afin de toucher à nouveau le lien permet de faire sauter la limite, et de profiter de la vidéo.