Comment Apple compte intégrer son casque AR/VR avec les iPhone et les Mac ?

Continuité en réalité mixte

Les mises en œuvre de la technologie en question décrite ici permettent le transfert de contenu, le contrôle d'édition du contenu et/ou le contrôle d'une ou plusieurs applications d'un dispositif à un autre dispositif, à l'aide d'un système de réalité augmentée. Par exemple, avec la technologie en question, un utilisateur qui rédige un e-mail sur son smartphone peut placer le smartphone dans le champ de vision d'un appareil XR (par exemple, une tablette ou un casque) et continuer à rédiger l'e-mail dans un environnement créé par l'appareil de réalité augmentée.

Le transfert de l'audio entre les appareils

Continuité et Handoff permettent aux possesseurs de plusieurs appareils Apple de profiter d'une intégration intéressante afin de continuer une activité débutée sur un périphérique sur un autre de manière transparente et efficace. Nos confrères de Patently Apple ont déniché un brevet décrivant d'intéressantes nouvelles possibilités pour l'attendu casque de réalité mixte de Cupertino.Cette fonction pourrait bien entendu se décliner facilement sur les autres périphériques de la gamme Apple, comme les Mac, les iPad, et pourquoi pas les Apple TV (pour transférer les films par exemple), Apple Watch et HomePod.Le casque d'Apple ainsi pourrait profiter du suivi des mains et des doigts pour permettre, par exemple,Le brevet évoque également le transfert de l'audio, par exemple en fixant un iPhone diffusant un titre, puis en envoyant la chanson d'un geste vers un HomePod afin que ce dernier poursuive la diffusion., un de ses points forts. Il faudra toutefois en faire encore davantage afin de se démarquer et de donner envie au grand public de débourser une somme qui s'annonce assez importante pour un casque AR/VR (les rumeurs évoquent avec insistance un tarif de l'ordre de 3000 euros). Apple devra donc frapper fort pour que la sortie de ce fameux casque ne soit pas qu'un simple coup d'épée dans l'eau.