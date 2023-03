L’iPhone se vendra-t-il davantage en 2023 ?

Et si Apple sortait de nouveaux coloris de Printemps ?

Emboitant le pas à ses confrères,. Précédemment, la firme avait annoncé une croissance de 2,8 %. Aujourd’hui, leaffiche une baisse de 1,1 %, ce qui représenterait un total de 1,193 milliard d'unités vendues en 2023.Par comparaison, elle serait de 1,2% pour 967,7 millions d’unités pour Android. Prenant un taxi de l’espace, IDC part en 2027 où Apple pourrait compter sur 247,7 millions d’iPhone vendus, soit une hausse cumulée de 1,8% sur cinq ans. À noter que les smartphones Android progresseraient plus vite avec un supposé 2,8%.La société d’analyse met toujours en avant les mêmes raisons :Elle se veut toutefois plus optimiste pour la suite, avec un début de reprise du marché en 2024, avec un boost de croissance à 5,9 % d'une année sur l'autre, mais un tassement sur cinq ans avec un taux moyen de 2,6 %.Dans les autres détails mentionnés dans son dernier rapport,. Autre segment d’avenir -que continue de bouder Cupertino pour le moment- celui desavec 22 millions d’appareil vendus cette année. Enfin, le prix de vente moyen des smartphones devrait amorcer une petite baisse à partir de 2023 et atteindre 376 dollars (il était passé de 334 $ en 2019 à 415 $ en 2022).