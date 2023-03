Lionel Messi a-t-il vraiment offert des iPhone 14 en or à ses coéquipiers ?

de l'or pour l'Argentine

En effet, la semaine dernière, une rumeur est apparue selon laquelle la société iDesign Gold aurait reçu une énorme commande :, et ce, afin de célébrer la victoire de l’Argentine en finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Tous ces appareils étaient destinés à ses co-équipiers et au staff de l’Albiceleste (l’équipe nationale argentine).Sur une publication Instagram, iDesign Gold indique que. Dans la foulée,), évaluant cette commande à quelques 210 000 euros ( moins cher que chez Caviar ).Pour la récompense en or il faudra se contenter de la coupe.En effet, après une enquête au sein de l’entourage du joueur,dévoile en fait qu’il n'en est rien :Mais, dans ce contexte plutôt morose, il faut bien avouer que l’idée était séduisante., avec le nom et le numéro du joueur à droite du bloc optique à l'arrière. De plus, une mention indiquait, en plus des trois étoles, symbolisant les trois coupes remontées par l’Argentine.