iPhone 14 : les appels d'urgence par satellite arrivent en Belgique et au Luxembourg

Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal

SOS d’urgence via satellite

En pratique

les utilisateurs souhaitant rassurer leurs proches lorsqu’ils se trouvent en zone blanche peuvent utiliser l’app Localiser pour partager leur position par satellite

En effet,. Le service avait d’abord été lancéen novembre 2022, avant une première extension pour la France, de l'Allemagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en décembre 2022.La fonctionnalitéest réservée à l'iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Elle permet, en cas de danger,. Pour développer cet énorme réseau, rappelons qu'. La firme a également précisé que le système avait été conçu pour être utilisé dans des espaces ouverts avec une ligne de vue claire vers le ciel.Cette dernière a été conçue pour une utilisation en extérieur avec une vue dégagée sur le ciel. De même,, ce qui pouvait être compliqué à gérer lorsque l'on se trouve en situation d'urgence au fond d'un canyon . Mais certains obstacles, tels que les arbres ou les bâtiments environnants, pourront affecter les performances.