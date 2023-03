Une photo douteuse du nouveau bouton volume de l’iPhone 15

une photo douteuse sur le net

Selon les dernières rumeurs et attentes concernant l’USB-C , les nostalgiques de l'iPhone 3 devraient être ravis, puisque la firme reviendrait. Ainsi, un utilisateur de Twitter-qui se dit- vient de poster une photo supposée des châssis des prochains iPhone Cette image illustrerait les récentes rumeurs sur la configuration des boutons de l'iPhone 15 si elle était exacte. Cependant leest plus que permis.Ces derniers pourraient être unifiés en un seul, avec un effet de bascule de part et d'autre . De plus, l'interrupteur Sonnerie/Silencieux pourrait être remplacé par un seul.Apparemment, cette tendance aurait été confirmée par certains sous-traitants indiscrets, la firme californienne passant des commandes en ce sens... Jusqu'à l'iPhone 14, Apple avait tout le temps pris soin de bien dissocier les boutons du volume et conserver l'interrupteur pour couper le son.. Certains évoquent même un retour haptique pour simuler la sensation de pression.