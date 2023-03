L'App Store propose désormais jusqu’à 12 000 euros en achats intégrés

Jusqu’à 10 000 dollars !

près de 10 fois le nombre de points de prix précédemment disponibles pour les applications payantes et les achats uniques dans l'application. Ces options offrent également plus de flexibilité, augmentant progressivement toutes les gammes de prix (par exemple, tous les 0,10 $ jusqu'à 10 $, tous les 0,50 $ entre 10 $ et 50 $, etc.)

Pour rappel, en France et avec les taux de conversion, le nouveau panel devrait débuter à 0,29 € et monter jusqu’à 11 999,99 €. De plus, toutes les tranches pourront être étendues.



Par exemple, il sera possible d’affiner son prix :

- tous les 0,10 € jusqu'à 9,99 €,

- tous les 0,50 € entre 10 et 49,99 €,

- tous les 1,00 € jusqu’à 199,99 €,

- tous les 5 € jusqu’à 499,99 €,

- tous les 10 € jusqu’à 999,99 €,

- tous les 1 000 € jusqu’à 11 999,99 €.

vers une plus grande flexibilité pour les développeurs

le 9 mai 2023, les prix des applications existantes et des achats uniques dans l'application seront mis à jour dans les 175 vitrines de l'App Store afin de tirer parti des nouveaux prix mondiaux améliorés. Les prix mis à jour seront globalement égalisés dans le pays ou la région de base que vous avez sélectionné en utilisant des informations de taux de change accessibles au public auprès des fournisseurs de données financières.

Apple a annoncé en décembre dernier un changement majeur pour les développeurs travaillant avec l'App Store, qui peuvent maintenant choisir parmi. Ces nouveaux prix ne sont plus exclusifs aux abonnements, etSur son site web et par mail reçu dans la nuit, la firme précise à présentet rappelle qu'il est possible de choisir parmi 900 points de prix -Le but de cette opération est de donner à tous les développeurs. Ainsi, les développeurs -qui distribuent leurs applications dans le monde entier- pourront, bien que l’exercice relève plutôt du casse-tête que de la simplification.Dans le communiqué de ce jour, Apple précise enfin que