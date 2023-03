iPhone 15 : pourrez-vous conserver vos coques d'iPhone 14 ?

La gamme iPhone 15 nécessitera de changer de coque

Les évolutions attendues pour les iPhone 15

Nos confrères du site japonais MacOtakara se sont procurés les maquettes de la gamme d'iPhone 15. Ces dernières. Sans surprise, l'évolution du design ne semble pas permettre d'utiliser les coques des iPhone 14 sur les iPhone 15, et seul l'étui du 14 Plus pourra peut-être habiller le même modèle de la génération suivante. Nous attendrons évidemment de disposer des smartphones avant de trancher sur ce point. De plus, les quelques changements apportés cette année ne devraient pas non plus révolutionner la gamme, et la majorité des possesseurs d'iPhone 14 ne devrait avoir que peu d'intérêt pour cette gamme 2023.Pour rappel, les différentes rumeurs évoquent un changement de design pour l'iPhone 15 avec, contrairement aux dalles totalement plates que l'on connait depuis les iPhone 12, un port USB-C qui viendra avantageusement remplacer le Lightning (mais avec peut-être quelques limitations et des différences de débits entre les iPhone 15 et les 15 Pro ), et(uniquement sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max actuellement). Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient quant à eux disposer d'un châssis en titane, de boutons dotés d'un retour haptique , et de bordures encore affinées pour le contour de l'écran par rapport aux modèles actuels.