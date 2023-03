BlackBerry, le film. L’histoire d’un clavier mis sur la touche

Une histoire qui finit mal

Un film plutôt alléchant

avec les deux pouces, on tape plus vite !

Au début des années 2000, la firme canadienne. Mais, après la sortie en 2007 de l’iPhone, le BlackBerry a commencé son déclin, amenant la firme à se concentrer sur le segment logiciel, avant sa fin l’année dernière. En effet, celle-ci a quitté le marché de la téléphonie mobile en février 2022, cédant ses derniers brevets.Cette success story ultra geek a donc tapé dans l’œil de quelques producteurs qui ont décidé d’en faire un film. Ainsi Blackberry, réalisé par Matt Johnson, retracera l'histoire deDans la bande annonce menée tambour battant, on voit défiler des, puis la gloire et la reconnaissance professionnelle. Oui, il fut une époque révolue où le BlackBerry était l’apanage du cadre supérieur dynamique ou du Big Boss.La scène du prototypage est d’ailleurs excellente, le produit ressemblant plus à une). On notera au passage les bons stéréotypes (la force !) ou l’apparition de Steve, un certain jour de janvier 2007, lui qui se moquait tellement de ce clavier…