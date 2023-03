Une nouvelle application d'Apple pour les accessoiristes

Une app pour booster la production des accessoires et protéger les secrets d'Apple ?

conçus pour aider les fabricants d'accessoires à tester et à vérifier si leurs nouveaux produits fonctionnent comme prévu avec les appareils Apple

Une longue série d'apps maison

Cette dernière, dénommée Accessory Developer Assistant , est présentée par Apple comme. Il s'agit plus simplement d'un ensemble complet d'outilsAinsi,tels que ceux liés à l'appareil photo, la puce NFC, la gestion de la batterie, la compatibilité des boîtiers, etc. Mais en même temps, garantir un certain niveau de confidentialité pour Apple.On a pu ainsi découvrirou encoreLa première permet à tout un chacun de valider son implémentation de Car Key . La deuxième se destine aux fabricants d'équipements afin de tester le fonctionnement et la compatibilité de leurs produits avec la plate-forme GymKit (notamment la connectivité NFC, l'exactitude des données et la vérité de certaines informations).Enfin, Platoon for Artists a pour but d' aider les artistes à gérer leur carrière , notamment au niveau des réseaux sociaux, du reporting, de la pub / promotion, des flux de données, de gestions de revenus ou d’analytique. Bref pas mal d'administratif, de marketing et de statistiques pour s'y retrouver !