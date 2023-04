iOS 17 : les iPhone X et 8 seront-ils mis sur la touche ?

iOS 17 : le chant du cygne pour les iPhone X et iPhone 8

Après avoir écarté les vaillants iPhone 6s, 7 et SE Gen1 avec iOS 16,. Ces modèles lancés en 2017 n'auraient alors eu accès qu'à5 années de mise à jour. Si cette décision s'avère, elle risque de déplaire aux utilisateurs qui trouvent encre fringants leurs iPhone X, 8 et 8 Plus, dont ils ont pris grand soin (avec parfois un changement de batterie). Même si ces appareils resteraient opérationnels et recevraient les prochaines mises à jour de sécurité d'iOS 16, cela marquerait une rupture avec l'abandon du premier iPhone disposant de Face ID et d'une dalle OLED bord à bord (sans, ni bouton d'accueil), proposé au tarif mirobolant -pour l'époque- de 1159 euros.Apple ferait également le ménage au niveau des iPad lors de la sortie d'iPadOS 17,Pour des raisons de sécurité, (les puces A5 à A11souffrant d'une faille de sécuriténe pouvant pas être corrigée de manière logicielle par Apple), Il faudrait donc une puce A12 Bionic ou plus récente pour espérer goûter à iOS et iPadOS 17, à l'exception pourtant des iPad de sixième et septième génération qui embarquent une puce A10 Fusion, et des iPad Pro de seconde génération en 10,5 et 12,9 pouces arborant une puce A10X Fusion.