Qu'attendre d'iOS 16.5 (la semaine prochaine) ?

D'après nos confrères américains qui ont eu accès à quelques informations sur un compte privé de Twitter,Aux dernières nouvelles, Apple aurait commencé à tester iOS 16.6 en interne. Il faut dire que c'est la dernière ligne droite, puisque dans moins d’un mois, se tiendra la WWDC d'Apple , au cours de laquelle elle présentera ses prochains systèmes : iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14.Au vu du calendrier,. Si les précédentes versions ont été riches en nouveautés, les deux versions bêta d'iOS 16.5 ont été plutôt chiches, avec seulement deux changements notables : l'ajout d'un onglet Sports dans l'application Apple News et la possibilité de démarrer un enregistrement d'écran via Siri.Dans les versions précédentes d'iOS, les utilisateurs ont pu demander à Siri de prendre une capture d'écran, mais. Cette fonction impliquait nécessairement de passer par une manipulation (via l'écran de contrôle).. Et inversement de lui dire d'arrêter de le faire. Après quelques essais, la fonction est plutôt capricieuse à se lancer. Pour le moment, il n'y a pas encore de Raccourcis dédié, mais cela devrait logiquement arriver.Pour ceux qui ont accès à l'application, Apple News (),(avec Today et News+ à gauche, Audio et Following à droite). Cette modification pourrait également indiquer la volonté d'Apple de se positionner sur le segment du Sport (en dehors d'Apple TV+) ou simplement de tenir compte des préférences des utilisateurs.