Pourquoi l’iPhone 14 est-il le plus décevant de tous les iPhone ?

L’iPhone 14, une grosse déception

plus grande déception des consommateurs

Bumper

Mais comment expliquer ce désaveu face à l’iPhone de 2022 ?

L'iPhone 14 jaune a-t-il relancé les ventes ?

Des ventes record d'iPhone entre janvier et mars 2023

Retrouvez nos tests en vidéo des iPhone 14 et 14 Pro

Sur environ 10 000 personnes ayant acheté un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus entre octobre et décembre 2022, la sentence est sans appel :Au niveau de la satisfaction, l’iPhone 14 obtient une note moyenne de 6,2 sur 10. L’iPhone 14 Plus grappille quelques dixièmes pour se hisser péniblement à une note de 6,5 sur 10.Souvenez-vous, victime de l’, celui-ci avait connu des problèmes affectant la qualité de réception du signal cellulaire, et donc celle de la communication. Face à cette situation, Apple avait proposé des housses de protection dite, qui permettaient d'isoler les antennes du corps humain, très enclin à provoquer des interférences avec cette partie de l'appareil., certains d'entre vous s'en sont plaints au travers de nombreux commentaires laissés sur le site.(surtout par rapport à la génération précédente). Ainsi l'iPhone 14 et 14 Plus (en 128 Go) -tous deux dotés des puces A15 Bionic de l'iPhone 13 Pro- commencent au prix plancher de 1 019 euros et de 1 169 euros -soit les smartphones les plus chers de leur catégorie.Outre la fonction d'appel d'urgence par satellite, l’iPhone 14 ne proposepar rapport à l’iPhone 13, dont il conserve le même écran OLED de 6,1 pouces. Après la disparition de l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Plus devait faire la différence avec ses 6,7 pouces, se posant en grand iPhone avec une meilleure autonomie. Mais là encore, il n'a pas su trouver son public. Il n'y a pas de changement non plus au niveau du design ou de l’appareil photo.Il ne restait finalement que deux nouvelles couleurs pour faire une mince différence : le mauve apparu dès le lancement et le jaune au printemps dernier.Et c'est peut-être ce qu'ils ont fait...(soit une hausse très honorables de 1,51% dans un marché en crise) ! Chaque année, ce trimestre allant de janvier à mars est traditionnellement assez faible pour l’iPhone, succédant à l’engouement des fêtes de fin d’années.. En effet, pour des raisons officiellement, l’usine de Foxconn a du suspendre sa production en octobre et novembre, la rétablissant trop tardivement au cours de décembre.Apple ne ventilant plus ses ventes, il a été fait masse globale de tous les modèles d’iPhone commercialisés.