iOS 17 ne prévoit toujours rien sur un App Store alternatif

Apple finira bien par se plier à l'Union européenne !

Magasins tiers d'applications / Sideloading

En effet, non seulement, il n'y a pas d'éléments particuliers au sein de la bêta 1 d'iOS 17 pour permettre le téléchargement tiers d'applications mais,. Mais cela n'est guère surprenant vu le passif d'Apple sur le sujet.Toutefois pendantde John Gruber, entre deux accords de guitare , Craig Federighi a brièvement abordé le sujet, déclarant quemais en rappelant qu'AppleSans pour autant se prononcer explicitement,. Toutefois, la firme pourrait bien travailler de son côté et conserver cette option secrète jusqu'à ce qu'iOS 17 soit mis à la disposition du public. Pour des questions de sécurité, sans doute...Bien qu'Apple semble se conformer à la législation européenne qui entrera en vigueur en 2024,En effet, elle a toujours déclaré que les magasins d'applications alternatifs et le jailbreak étaient une menace pour la sécurité des utilisateurs, et il est peu probable qu'elle change d'avis entre-temps.Cette dernière entend autoriser le side loading des applications sur les iPhone et les iPad, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen.En pratique,(et de ne pas verser la commission de 15-30% sur les achats intégrés). Ainsi les développeurs ne seraient plus amenés à verser cette somme, et les finances d'Apple pourraient s'en ressentir en proportion.