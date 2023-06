Les utilisateurs d'iPhone seraient-ils plus fidèles que chez Android ?

intérêt insatiable pour la rivalité entre l'iPhone et l'Android

53% des switchers ne supporteraient plus leur Android

d'hérétiques

un très petit pourcentage de propriétaires de smartphones changent de système d'exploitation

Dans la course entre l'iPhone et Android, il y a toujours un gagnant et un perdant, et pour le moment, l'iPhone est bien devant

Fonctionnalités et économies

parce qu'il vieillissait, avait besoin d'être réparé ou avait une lacune qui affectait l’expérience utilisateur

un meilleur appareil photo, des options d'accessoires améliorées ou une interface utilisateur plus intuitive

La pomme de la discorde

Selon l'extrait du jour,, soit 15% des personnes achetant un iPhone aux États-Unis. Aujourd’hui, c'est le mouvement contraire qui intéresse le CIRP ! Qui ose passer d’iOS à Android. Seulement 4%des nouveaux utilisateurs d’Android viendrait de l’iPhone.Pour confirmer ce chiffre, l’étude montre qu’. Ainsi, 94 % des possesseurs d ’iPhone choisissent de rester avec Apple, contre 91 % pour Android. Comme le précise le CIRP,Le mois dernier , 53% des switchers estimaient que leur Android devenait de plus en plus problématique à utiliser,En deuxième position, 26% citaient les fonctionnalités propres de l’iPhone :. Enfin,qu'elles ne s'y attendaient ou que sur un Android comparable (c’est Tim Cook qui va être content !).Profitant des 30 ans du SMS, elle en avait profité pour les tacler un brin, les accusant d’être restés dans leur passé (dans les années 90 donc) et de ne pas avoir évolué avec leur temps.Techniquement, le RCS permet d’améliorer certaines fonctionnalités des SMS, comme la prise en charge des accusés de lecture ou le chiffrement. Mais, contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la Pomme, et n'entend pas bouger d'un iota.