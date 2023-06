Un pratique chargeur 6-en-1 MagSafe en approche chez ESR

Un chargeur 6-en-1 certifié MagSafe chez ESR

Une campagne Kickstarter le 18 juillet

Multiplier les appareils Apple revient souvent également à emporter avec soi en déplacement plusieurs chargeurs et câbles afin de faire le plein d'énergie de votre arsenal. ESR entend changer cela en proposant(ou tout autre appareil assez compact compatible avec la charge sans fil),(on ne connait pas encore la distribution de la puissance en fonction des ports et du nombre d'appareils connectés).(à partir de l'iPhone 12, excepté pour les iPhone SE) et le système CryoBoost permettra de garder l'iPhone à une température raisonnable afin de le recharger plus rapidement. Le système de ventilation ainsi que les LED pourront être désactivés afin de rendre l'appareil plus discret, par exemple la nuit.ESR lancerapour ce modèle précis, et offrira certainement à cette occasion des détails sur la fiche technique complète ainsi qu'un tarif Super Early Bird plus accessible (-20%). La firme ayant pignon sur rue et une bonne image de marque, il ne devrait y avoir aucun risque à tenter le coup, ce qui n'est pas toujours le cas avec les campagnes sur ce type de plateforme. Merci à notre lecteur Keyvin qui reçoit un mois d'abonnement VIP.